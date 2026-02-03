TOKİ Kayseri kura sonuçları asil-yedek isim listesi açıklandı mı? 500 bin konut Kayseri kura sonuçları!
TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri için kura heyecanı yaşanıyor. Toplam 7 bin 562 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimiyle birlikte asil ve yedek liste araştırmaları hız kazandı. Başvuru yapan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı ekranı yakından takip ediyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde devam eden kura sürecinde sırada Kayseri var. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle Melikgazi, Kocasinan, Talas başta olmak üzere birçok ilçede inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri belirlenecek. Kura sonrası asil ve yedek isim listeleri nasıl sorgulanır merak ediliyor.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ Kayseri kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplam 7 bin 562 konut için yapılan kura çekiminin ardından hak sahibi olan asil ve yedek isimler belirlenecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları, yalnızca resmi kanallar üzerinden açıklanıyor. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ’nin resmi internet adresi ve e-Devlet üzerinden kura sonucu sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor. Ayrıca kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
500 BİN KONUT KAYSERİ'DE NEREYE YAPILACAK?
Kayseri’de sosyal konutlar; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Develi, Yahyalı, Tomarza, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde inşa edilecek. En yüksek konut sayısı Kayseri Merkez projelerinde yer alıyor. Bazı ilçelerde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak ve tüm başvurular doğrudan hak sahibi sayılacak.
Kayseri Merkez (Melikgazi - Kocasinan - Talas - İncesu): 6.020 konut
Akkışla: 70 konut (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.)
Bünyan: 100 konut
Develi: 300 konut
Felahiye: 35 konut
Hacılar: 74 konut
Özvatan: 150 konut (yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir)
Pınarbaşı: 29 konut
Sarıoğlan: 158 konut
Sarız: 26 konut
Tomarza: 142 konut
Yahyalı: 300 konut