Oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Lütfiye Tuğçe Özbudak, son dönemde yeniden gündeme geldi. Televizyon projeleri ve özel hayatına dair detaylar ise merak konusu oldu. Özellikle Adanalı dizisindeki Pınar rolüyle geniş kitlelerce tanınan "Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırılıyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Ardından medya ve televizyon dünyasına yönelen Özbudak, kısa sürede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Kariyerinde hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Özbudak, özellikle Adanalı dizisinde hayat verdiği “Pınar” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bu rol, onun televizyon kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu ve uzun süre hafızalarda yer etti. Oyunculuğunun yanı sıra farklı programlarda sunuculuk yaparak ekran deneyimini çeşitlendirdi.

Görünüşündeki değişiklik ve estetik işlemleriyle son yıllarda çok konuşulmuştıu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Özbudak'ın Eylül 2020’de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendiği biliniyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK OYNADIĞI DİZİLER

İşler Güçler

Nuri

Adanalı

Gece Gündüz

Memur Muzaffer

El Gibi

Kuzey Rüzgarı

Kod Adı: Kaos

Kod Adı

Filmler:

Son Ders: Aşk ve Üniversite 2007

Kanımdaki Barut 2009

Yusuf Yusuf 2014

Haberle İlgili Daha Fazlası