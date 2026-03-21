Ramazan Bayramı ve hafta sonunun son gününde İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, "Yarın İstanbul'da yağmur var mı, hava nasıl" araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen uyarılarla 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu belli oldu.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan serin ve nemli hava dalgası, İstanbul'da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, megakentte Pazar günü gökyüzü bulula kaplı olacak. Özellikle sahil şeridinde ve kuzey ilçelerde hissedilecek rüzgarla birlikte, vatandaşların "Yarın yağmur yağacak mı?" sorusu gündeme yerleşti.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mart 2026 Pazar günü için hazırladığı raporlara göre, İstanbul genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Tahminlere göre yarın megakentte gün boyu "çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu" bir gün bekleniyor.

AKOM'un haftalık değerlendirmesine göre, önümüzdeki günlerde de gökyüzü kapalı kalmaya devam edecek. Nem oranının %79 ile %95 gibi yüksek seviyelerde seyredeceği Pazar gününde, yağışın rüzgarla birleşerek dışarıdaki vatandaşlara serin bir gün yaşatacağı tahmin ediliyor.

22 MART PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

22 Mart Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklıkları Mart ayı normallerinde, ancak rüzgarın etkisiyle oldukça serin hissedilecek. Günün en düşük sıcaklığı 7°C olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklığın ise 11°C civarında kalması bekleniyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

