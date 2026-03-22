Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatilinin aynı tarihlere denk gelmesi, öğrenciler ve veliler arasında “Yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Hafta sonu ile birleşen tatil sürecinin ardından pazartesi günü eğitim olup olmayacağı merak konusu oldu. MEB tarafından ise okulların 2025-2026 eğitim dönemi tatil takvimi duyuruldu.

Tatil süreci arefe günüyle birlikte 3,5 gün sürdü. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle beraber tatilin birleşmesi sorgulanırken tatil sona erdi. Şimdi ise öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihe odaklandı. Peki, yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi?

Yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi? Bayram tatili bugün sona eriyor!

YARIN OKUL VAR MI?

Ara tatil ve bayram sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler yeniden ders başı yapıyor. Yarın 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla okullar açılacak, eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Bazı illerde hava koşullarına bağlı olarak Valilik veya Kaymakamlık kararı ile tatil ilan edilmediği sürece yarın okullarda eğitimin başlaması bekleniyor.

Yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi? Bayram tatili bugün sona eriyor!

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü okullar tatil olmayacak, eğitim devam edecek. Ramazan Bayramı ile ara tatilin birleşmesi nedeniyle oluşan uzun tatil algısının ardından pazartesi günü için resmi tatil uygulanmadı. Hafta sonunun ardından kamu kurumlarında olduğu gibi okullarda da normal mesai düzenine geçiliyor.



Yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi? Bayram tatili bugün sona eriyor!

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlarken, ikinci ve üçüncü günleri 21-22 Mart tarihlerine denk geldi. Bayram tatili 22 Mart Pazar günü sona ererken 23 Mart Pazartesi günü de okullar açılmış olacak.

Yarın okul var mı, pazartesi okullar tatil mi? Bayram tatili bugün sona eriyor!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem devam ederken eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Haziran ayının sonunda öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası