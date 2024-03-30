Yerel seçimlerde oy verme saat kaçta başlıyor? İl il oy kullanma saatleri 2024

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin başlayacağı ve biteceği saatler sıklıkla araştırılıyor. Peki, Pazar günü oy kullanma saati kaç? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? İl il oy kullanma saatleri haberimizde...

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi kaçta bitiyor, sorusu oy kullanacaklar seçmenler tarafından sorgulanıyor. YSK, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekildi.

2024 YEREL SEÇİMLER'DE OY VERME SAATLERİ

Güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmeler göz önünde bulundurularak yapılan değişikliklere göre 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.