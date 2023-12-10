Dünyada elektrik kesintisi ne zaman olacak? Güneş patlaması sonrası yaşanması beklenen ELEKTRİK KESİNTİSİ VE İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN OLUR?

10 Aralık 2023 00:14 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 00:17

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyada elektrik kesintisi ne zaman olacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim insanlarının güneş patlaması veya güneş fırtınası adı verilen olayın yaşanmasının açıklanmasının ardından Dünyada elektrik kesintisi ne zaman olacak? İnternet kesintisi olacak mı? sorularının yanıtını sizler için derledik.

DÜNYADA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Araştırmacılar tarafından güneş fırtınası nedeniyle yaşanması beklenen dünyada 100 yılda bir olan elektrik kesintisi hakkında tarih verildi. Güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte bir doğa olayı olduğunun altı çizilmekte.

İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK MI?

Dünyamızı aydınlatan Güneş, devamlı nükleer füzyon reaksiyonu içerisinde olan bir yıldızdır. Bu reaksiyonlar neticesinde, hidrojen atomları helyuma dönüşür. Bu süreç sırasında büyük miktarda enerji açığa çıktığı belirlenmiştir.

Tüm dünyayı etkilemesi beklenen güneş fırtınasında 2024 yılı başlarında haftalar sürecek dev bir elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Bu olay, dünyanın enerji altyapısını etkileyerek telefonlar, tabletler, saatler ve bilgisayarlar gibi pek çok elektronik cihazı etkileyecek.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Kütle atımından Dünya'ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda, en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalardır. 2021 yılında, Kaliforniya Üniversitesi'nin MWare ile birlikte düzenlediği bir araştırmaya göre, Güneş'te yaşanacak süpersonik patlamaların Dünya üzerinde geniş bir manyetik dalga oluşturabileceği ve birçok elektronik bozulma ile birlikte bir 'internet kıyameti' yaşatabileceği belirtiliyordu. Uzmanların belirttiğine göre bu yaşanacak Güneş Fırtınası'nın 2025 yılında olması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen Auroralar ve izlenen Güneş aktiviteleri bu gelişmenin beklenenden önce, yani 2024 yılı başlarında olabileceği şeklinde vurgulandı.