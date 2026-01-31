Türk Dil Kurumu, binasındaki dijital ekranda Şubat ayı boyunca sıklıkla yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Proje kapsamında bu kelimeler, sosyal medya hesabından da paylaşılacak.

Türk Dil Kurumu; Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi"ni seçerek Atatürk Bulvarı’ndaki binasında bulunan dijital ekrana yansıtmaya devam ediyor.

YANLIŞ YAZILAN KELİMELERE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Türk Dil Kurumu, Şubat ayında yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Örnek olarak "gazete" kelimesi, sıkça yanlış yazılan sözcükler arasında bulunuyor; "gazate" veya "gaste" gibi hatalı kullanımlara sıkça rastlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILIYOR

Türk Dil Kurumu; seçilen kelimenin doğru yazılışını, yanlış kullanılan hâllerini de göstererek "@hergunebirkelimetdkresmi" isimli Instagram hesabı üzerinden paylaşacak. Kurum böylece, toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlayarak kelimelerin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.



