Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019, kültür sanat camiasında büyük kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Fikir dünyasından sinemaya, edebiyattan sahne sanatlarına çok sayıda tecrübeli ismi bu sene ebediyete uğurladık… Gelin, vefat eden o isimlerden bazılarını tekrar hatırlayıp yâd edelim…

KÜLTÜR ÇINARLARI

2019, fikir dünyasından çınarların bir bir devrildiği bir seneydi. Yılın en büyük kayıplarından biri “İstanbul Beyefendisi” kişiliğiyle tanınan, mütefekkir ve yazar Şevket Eygi’ydi. Kurduğu yayınevi, çıkardığı gazeteler, kitapları ve makaleleriyle bir devre damgasını vuran Eygi, 12 Temmuz’da vefat etti. Yazarın kaleme aldığı bir kitap hayatını hülasa eder gibiydi: “Ehl-i Sünnet’i Savunuyorum”

Eserleriyle yakın tarihin karanlık odalarını aydınlatan yazar Kadir Mısıroğlu ise mücadelelerle geçen 86 yıllık ömrün ardından 5 Mayıs’ta vefat etti. Hayatını Osmanlı medeniyetini anlatmaya adayan Prof. Dr. Haluk Dursun da bu sene aramızdan ayrılan kültür adamlarındandı. Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı vazifesini devam ettirirken geçirdiği elim kazada 9 Ağustos günü vefat etti. Dostları tarafından “Deli Fişek” olarak anılan ve Kudüs hassasiyetiyle tanınan yazar Nuri Pakdil de 18 Ekim’de ebedî âleme göçtü.

SİNEMANIN USTALARI GÖÇTÜ

Türk sineması da 2019’da çok kan kaybetti. Yeşilçam’ın “Domates Güzeli” lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Hayatında olduğu gibi sinemada da utangaç karakterleri canlandıran oyuncu Süleyman Turan, 10 Eylül’de aramızdan ayrıldı. Eşref Kolçak ise 26 Mayıs’ta, 92 yaşında vefat etti. “Uçurtmayı Vurmasınlar” ve “Piano Piano Bacaksız” gibi filmlerin yönetmeni Tunç Başaran da yılın bitmesine az bir zaman kala, 18 Aralık’ta vefat etti. Tarık Ünlüoğlu, Yalçın Menteş, Erdoğan Sıcak ve Aytaç Arman da beyazperdenin bu seneki kayıpları arasında yer aldı... Tiyatrocu Yıldız Kenter de akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede 17 Kasım’da öldü.

OZAN’IN ÖLÜMÜ…

Müzik dünyasının en büyük kaybı şüphesiz Ozan Arif’ti. Eserleriyle milliyetçi camianın sevgisini kazanan ozan, 13 Şubat’ta vefat etti. Arabesk müziğinin tanınmış ismi Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan’da hayatını kaybetti. Devran Çağlar da 15 Ağustos’ta öldü.

Edebiyat dünyası da geride bırakmaya hazırlandığımız yılda yapraklar döktü. “Huzur Sokağı” romanı ve başörtüsü aktivistliğiyle tanınan Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos’ta hayata gözlerini yumdu. Küçük İskender ve Umur Buğay da Türk edebiyatının kayıplarındandı.