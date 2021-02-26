Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı. Programın gerçekleştirildiği alana gelen Jason Statham burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü aktör programın yapılacağı salona geçti.
Ünlü oyuncu Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
26.02.2021 - 19:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi’nin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.
Etiketler : Jason Statham,
770687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/770687.aspx
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