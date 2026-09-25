26 Eylül Dil Bayramı kapsamında düzenlenen "Türk Diline Hizmet Ödülleri" sahiplerine verildi. Ödül programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortak Türk Alfabesi'ne vurgu yaptı.

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26 Eylül Dil Bayramı’nın 94. yılında Türk Diline Hizmet Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu programda Türkçe'nin geleceği hakkında mesajlar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da konuştuğu programda dijitalleşme ve Ortak Türk Alfabesi vurgusu yapıldı.

TÜRKÇEYE ADANAN ÖMÜRLER

Programda Türkçeye ömrünü adamış bilim, kültür ve sanat insanlarına “Türk Diline Hizmet Ödülleri” sunuldu.

Türk Diline Hizmet Ödülleri; Bulgaristan Konstantin Preslavski Şumnu Üniversitesinden Doç. Dr. Menent Shukrieva, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Türkmeneli Televizyonu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine Bakan Ersoy tarafından takdim edildi.

Ödüllerin Türkçeye adanmış emeklerin ve ömürlerin birer hürmet nişanesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, ödüle layık görülen isimleri kutlayarak millet adına şükranlarını sundu.

Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKÇENİN SESİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Bakan Ersoy, son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kültürden sanata, eğitimden kamu diplomasisine kadar birçok alanda Türkçenin dünyadaki görünürlüğünü ve etkisini artıran adımlar atıldığını söyledi.

Yunus Emre Enstitüleri aracılığıyla Türkçenin dünyanın dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Ersoy, bugün Tokyo’dan Washington’a, Saraybosna’dan Johannesburg’a kadar binlerce yabancı gencin Türkçe öğrendiğini ifade etti.

TİKA’nın çalışmalarıyla Türk dünyasının ve gönül coğrafyasının dil ve kültür mirasının yaşatıldığını kaydeden Ersoy, Orhun Abideleri Müzesi’nden Balkanlar’daki medreselere kadar Türkçenin yazılı mirasının ve ecdat yadigârı eserlerin yerinde ihya edildiğini söyledi.

Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

ORTAK TÜRK ALFABESİ VURGUSU

İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsüne işaret eden Bakan Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin bu anlayışı güçlendirdiğini belirtti.

Ortak Türk Alfabesi konusunda sağlanan mutabakatı da değerlendiren Ersoy, bunun “ortak dil ve ortak gelecek idealinin en somut ve anlamlı adımlarından biri” olduğunu söyledi.

DİJİTAL DÜNYADA TÜRKÇE UYARISI

Türkçenin önündeki yeni tehditlere de dikkati çeken Ersoy, sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçeyi koruma ve geliştirme sorumluluğunun toplumun bütün kesimlerine düştüğünü vurguladı.

Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Ersoy, “Çünkü kendi kavramlarını üretemeyenler, başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar.” ifadelerini kullandı.

Ailelerden okullara, medyadan kamu kurumlarına kadar Türkçenin doğru, güzel ve özenli kullanılması gerektiğinin altını çizen Ersoy, “Türkçeye sahip çıkmak, millî hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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