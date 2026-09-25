Boşandılar mı? Deniz Baysal’dan dikkat çeken hamle
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle dikkat çekti. Baysal, eşi Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları hesabından kaldırırken profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi.
2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Deniz Baysal’ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi’ne başvurarak boşanma davası açtığı ve dava dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenilmişti.
DAVADA DİKKAT ÇEKEN TALEPLER
Barış Yurtçu’nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürülmüştü. Öte yandan Yurtçu’nun eşine ihanet ettiği ve boşanmaya yanaşmadığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.
İDDİALARI REDDETTİ
Söz konusu iddiaların ardından Barış Yurtçu, avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Açıklamada, aldatma yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, söz konusu ifadelerin Yurtçu’nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edilmişti.
“MUTLUYUM, HUZURLUYUM”
Öte yandan Deniz Baysal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşamayı çok seven biri olduğunu dile getiren Baysal, ilişkilerdeki yaklaşımına dair de konuşarak, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" demişti.
Baysal, ilişkilerde sevgisini göstermekten çekinmediğini belirterek, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" ifadelerini kullanmıştı.
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz Baysal’dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabında Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Baysal ayrıca profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi.
Baysal’ın bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çiftin boşanma sürecine ilişkin "Boşandılar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.