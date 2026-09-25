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Yaşam

Evin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü

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Evin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü
Başlık ResmiEvin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü

Şanlıurfa'da define bulmak için bir evin içinde yaklaşık 25 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.

Evin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü
Başlık ResmiEvin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü

25 METRE DERİNLİKTE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Operasyonda E.G. ve M.K.'nin define ve tarihi eser bulmak amacıyla evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde izinsiz çukur kazdığı tespit edildi. Adreste yapılan aramada 1 balyoz, 1 gaz maskesi, 1 kazma, 2 kürek, 1 projektör, 1 motorlu yük makarası ve yük halatı ile 1 havalandırma pervanesi ele geçirildi.

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Evin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü
Başlık ResmiEvin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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