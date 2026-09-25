Evin içinde 25 metrelik kazı yapmışlar! Definecilere suçüstü
Şanlıurfa'da define bulmak için bir evin içinde yaklaşık 25 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.
25 METRE DERİNLİKTE ÇUKUR KAZMIŞLAR
Operasyonda E.G. ve M.K.'nin define ve tarihi eser bulmak amacıyla evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde izinsiz çukur kazdığı tespit edildi. Adreste yapılan aramada 1 balyoz, 1 gaz maskesi, 1 kazma, 2 kürek, 1 projektör, 1 motorlu yük makarası ve yük halatı ile 1 havalandırma pervanesi ele geçirildi.
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Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.