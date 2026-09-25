Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı: Büyük bir rekabete tanıklık edeceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugün açılacak 2026-2027 sezonu için bir mesaj yayımladı. Türkoğlu, "Yeni sezonun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize, hakemlerimize, müsabaka görevlilerimize ve basketbolumuz için emek veren herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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TBF'nin internet sitesinde kulüp yöneticileri, teknik ve idari ekipler, sporcular, müsabaka görevlileri ve basketbolseverlere hitaben yer alan mesajda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezona başlamanın heyecan ve mutlululuğun yaşandığını belirtti.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SEZON BİZLERİ BEKLİYOR"

Türk basketbolunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Türkoğlu, "Yeni bir basketbol sezonuna başlarken, hep birlikte yaşayacağımız mücadelenin ve heyecanın mutluluğunu taşıyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda kulüplerimizin, sporcularımızın ve basketbol ailesinin tüm paydaşlarının ortaya koyduğu emekle Türk basketbolu için güçlü bir yapı oluşturduk. 2026-2027 sezonunda da bu yapıyı daha ileriye taşımayı, liglerimizin kalitesini artırmayı ve basketbolumuzu her alanda büyütmeyi sürdüreceğiz. Kadın ve erkek liglerimizde yeni sezonla birlikte yeniden büyük bir rekabete tanıklık edeceğiz. Kulüplerimizin sahaya koyacağı mücadele, tribünlerimizde yaşanacak heyecan ve basketbolseverlerimizin ilgisiyle çok değerli bir sezonun bizleri beklediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, genç sporculara değinerek, "Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan birinin genç oyuncularımız olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla altyapıya yaptığımız yatırımları, genç sporcularımızın daha fazla gelişim imkanı bulmasını sağlayacak projelerimizi ve kulüplerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin gelişen yapısı ve İstanbul TBF Basketbol Spor Lisemizin ikinci eğitim ve öğretim yılına başlaması da bu alanda attığımız önemli adımlar arasında yer alıyor" şeklinde görüş belirtti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"TÜRK BASKETBOLU ADINA DEĞERLİ"

Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarı dileyen TBF Başkanı, mesajını şöyle sürdürdü:

Kulüplerimizin uluslararası organizasyonlarda ortaya koyduğu performans, Türk basketbolunun Avrupa'daki güçlü konumunun en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden 11 kulübümüz Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 5 kulübümüz ise FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Kadın ve erkeklerde toplam 16 kulübümüzün Avrupa kupalarında sahne alacak olmasını Türk basketbolu adına son derece değerli buluyor, ülkemizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Türkoğlu, sponsor ve yayıncı kuruluşlara teşekkür ettiği mesajında, "Liglerimizin sürdürülebilir biçimde büyümesinde sponsorlarımızın ve yayıncı kuruluşlarımızın desteğini son derece değerli buluyoruz. Türkiye Sigorta'nın Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'ne isim sponsorluğuyla erkek basketbolumuza, Halkbank'ın ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi isim sponsorluğuyla kadın basketbolumuza verdiği değer, kulüplerimizin ortaya koyduğu emekle birlikte liglerimizin kurumsal yapısının ve bilinirliğinin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Türk basketboluna değer katan tüm sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza ve yayıncı kuruluşlarımız beIN SPORTS ile HT Spor'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESE HAYIRLI OLSUN"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi de Türk basketbolunun merkezi olma misyonunu her geçen gün daha güçlü biçimde sürdürüyor. Milli takımlarımızdan liglerimize, altyapı organizasyonlarımızdan uluslararası etkinliklere kadar basketbolun farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturan bu değerli tesisimizin yeni sezonda da çok özel anlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize, hakemlerimize, müsabaka görevlilerimize ve basketbolumuz için emek veren herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tribünlerde ve ekranları başında basketbolun heyecanını bizimle paylaşan basketbolseverlerimizin desteğiyle; rekabeti, mücadele seviyesi ve unutulmaz anlarıyla güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Tüm basketbol ailemize sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadeleriyle mesajını tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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