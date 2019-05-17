Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Çocukları uyutup ayaklarını uzatmanın mutluluğunda bir anne" notunu düştü.
Pelin Akil makyajsız fotoğrafını paylaştı
17.05.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
20 Nisan'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren oyuncu Pelin Akil, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
Etiketler : Pelin Akil,
625214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/625214.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:31
- Sabah03:51
- Güneş05:37
- İşrak06:29
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:25
- Yatsı22:15
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay