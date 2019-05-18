Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de yayınlanan ve sezon finaline son 2 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Selim ve Salih'in, yaralandığı görülen Yamaç'ı hastaneye yetiştirdiği, Sultan'ın "Gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin!" sözleriyle İdris'e rest çektiği heyecan dolu tanıtımda Damla ve Cumali yakınlaşması dikkat çekiyor.

"ALİÇO ÖLDÜ MÜ?"

Salih'in, "Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz. Sakin ol!" diyerek Aliço'nun fotoğrafını gösterdiği anlar "Aliço öldü mü?" sorusunu akıllara getirirken, Yamaç'ın ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Çukur son bölüm finalinde, Yücel kaçırdığı Aliço'ya silah doğrultmuştu. Aliço'yu canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Çukur'a veda edip etmediği ise yeni bölümde netlik kazanacak.

ÇUKUR FRAGMAN İZLE

OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sevilen dizi Çukur'dan iki oyuncu ayrılmıştı. Koçovalılar'ın düşmanı Yücel, Sena ve Akşın'ı öldürmüştü. Dizide ilk bölümden beri rol alan Dilan Çiçek Deniz ve İlayda Alişan Çukur'a veda etmişti.