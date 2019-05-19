Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı sevgililer, ''Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna cevap verdi. Çift, ''Henüz evlilik için çok ama çok genciz, daha yolun başındayız'' cevabını verdi.