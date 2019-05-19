Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı sevgililer, ''Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna cevap verdi. Çift, ''Henüz evlilik için çok ama çok genciz, daha yolun başındayız'' cevabını verdi.
Genç oyuncu çiftten evlilik açıklaması!
19.05.2019 - 13:06 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kubilay Aka (24) ile Miray Daner (20) 'Vatanım Sensin'in setinde aşk yaşamaya başlamışlardı...
Etiketler : Kubilay Aka,Miray Daner,
625615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/625615.aspx
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