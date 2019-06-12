Oyuncu, “Artık yaşlandım, dizilerde olmayacağım. Her gün 15 saat çalışmak beni yoruyor. İlerleyen günlerde sinema filmi var, onun çekimlerine hazırlanıyorum” açıklamasını yaptı.
Oyuncu Hümeyra dizileri bıraktı
12.06.2019 - 18:42 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son olarak geçtiğimiz yıl dijital platformda yayınlanan ‘Şahsiyet’ dizisinde yer alan Hümeyra’dan (71) radikal karar geldi.
Etiketler : Hümeyra,
630611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/630611.aspx
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