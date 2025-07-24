65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç'tan iddialarla ilgili bomba açıklama...

Yeniköy’de görüntülenen Oğuzhan Koç, ev sahibiyle yaşadığı kira krizinden dert yandı. Ünlü şarkıcı ayrıca Riva’dan 65 milyon TL’ye ev aldığı iddiasını yalanladı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş’ta aylık 85 bin liraya oturduğu evin kirasına dört kat zam yapan ev sahibiyle davalık olmuştu.

Dava süreci devam ederken bu kez “Riva’dan 65 milyon TL’lik villa satın aldı” iddiasıyla gündeme geldi.

Habertürk’ün haberine göre, Koç, önceki akşam Yeniköy’de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı hakkındaki iddialar ile ilgili konuştu.

Şarkıcı, “O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Oradaki fiyatlar zaten daha uygun. Biz sadece bir arkadaşımızın yeni evine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gittik” dedi.