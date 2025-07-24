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65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç'tan iddialarla ilgili bomba açıklama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç&#039;tan iddialarla ilgili bomba açıklama...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniköy’de görüntülenen Oğuzhan Koç, ev sahibiyle yaşadığı kira krizinden dert yandı. Ünlü şarkıcı ayrıca Riva’dan 65 milyon TL’ye ev aldığı iddiasını yalanladı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş’ta aylık 85 bin liraya oturduğu evin kirasına dört kat zam yapan ev sahibiyle davalık olmuştu.

65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç'tan iddialarla ilgili bomba açıklama... - 1. Resim

Dava süreci devam ederken bu kez “Riva’dan 65 milyon TL’lik villa satın aldı” iddiasıyla gündeme geldi.

65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç'tan iddialarla ilgili bomba açıklama... - 2. Resim

Habertürk’ün haberine göre, Koç, önceki akşam Yeniköy’de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı hakkındaki iddialar ile ilgili konuştu.

65 milyon TL gündem olmuştu! Oğuzhan Koç'tan iddialarla ilgili bomba açıklama... - 3. Resim

Şarkıcı, “O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Oradaki fiyatlar zaten daha uygun. Biz sadece bir arkadaşımızın yeni evine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gittik” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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