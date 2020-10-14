Seda Sayan, Instagram hesabı üzerinden Kadir Şeker'in fotoğrafını paylaşarak “Kadir bizi affet senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüm, çok yazık oldu çok” notunu düştü.
Seda Sayan: Kadir Şeker, bizi affet
14.10.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seda Sayan, Kadir Şeker’in 12 yıl 6 ay hapis cezası almasına tepki gösterdi.
Etiketler : seda sayan,kadir şeker,
738879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/738879.aspx
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