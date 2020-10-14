Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Sayan, Instagram hesabı üzerinden Kadir Şeker'in fotoğrafını paylaşarak “Kadir bizi affet senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüm, çok yazık oldu çok” notunu düştü.