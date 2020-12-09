Annesinin tedavisi hızla devam eden Cemcir, ailesinin yaşadığı Tokat ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Hem salgın hem de vaktinin büyük bir çoğunluğunu annesiyle geçirmek için Tokat’a yerleşen 44 yaşındaki oyuncunun işleri için İstanbul’a gittiği öğrenildi.
Oyuncu Murat Cemcir, annesini yalnız bırakmıyor
09.12.2020 - 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Murat Cemcir'in annesine geçtiğimiz mayıs ayında kemik kanseri teşhisi konuldu.
Etiketler : Murat Cemcir,
752065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752065.aspx
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