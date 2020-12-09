Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesinin tedavisi hızla devam eden Cemcir, ailesinin yaşadığı Tokat ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Hem salgın hem de vaktinin büyük bir çoğunluğunu annesiyle geçirmek için Tokat’a yerleşen 44 yaşındaki oyuncunun işleri için İstanbul’a gittiği öğrenildi.