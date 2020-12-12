Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Hakkari ve Tunceli’deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdi. Van Valiliğiyle de iletişime geçen Sayışman’ın oradaki öğrencilere de 100 adet tablet göndererek eğitime destek olacağı öğrenildi.