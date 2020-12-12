Başarılı oyuncu Hakkari ve Tunceli’deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdi. Van Valiliğiyle de iletişime geçen Sayışman’ın oradaki öğrencilere de 100 adet tablet göndererek eğitime destek olacağı öğrenildi.
Tolgahan Sayışman, çocukların yüzünü güldürdü
12.12.2020 - 15:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Tolgahan Sayışman, koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan çocukları sevindirmek için kolları sıvadı.
Etiketler : Tolgahan Sayışman,
752744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752744.aspx
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