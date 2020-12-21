Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl anne olan ünlü oyuncu ara verdiği mesleğine bebeğinin büyümesiyle geri dönmeye karar verdi.

ŞAN DERSİ ALMAYA BAŞLADI

Bir dönem dizisinde rol alacak olan 30 yaşındaki Kaya, bir şarkıcıyı oynayacak. Rolüne titizlikle hazırlanan Kaya’nın dizide kendi sesini kullanmak istediği için şan dersleri almaya başladığı öğrenildi.