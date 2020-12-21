Geçen yıl anne olan ünlü oyuncu ara verdiği mesleğine bebeğinin büyümesiyle geri dönmeye karar verdi.
ŞAN DERSİ ALMAYA BAŞLADI
Bir dönem dizisinde rol alacak olan 30 yaşındaki Kaya, bir şarkıcıyı oynayacak. Rolüne titizlikle hazırlanan Kaya’nın dizide kendi sesini kullanmak istediği için şan dersleri almaya başladığı öğrenildi.
Hazal Kaya setlere geri dönüyor
21.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D’nin tekrarları bile defalarca izlenen, reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu”da Nihal karakteriyle adını duyuran Hazal Kaya setlere dönmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl anne olan ünlü oyuncu ara verdiği mesleğine bebeğinin büyümesiyle geri dönmeye karar verdi.
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754529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754529.aspx
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