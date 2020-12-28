Aşı olduğu ana ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan sevenleriyle paylaşan 41 yaşındaki Şıkel “3.faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil” diyerek aşının önemine dikkat çekti.
Çağla Şikel, koronavirüs aşısı oldu
28.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manken ve sunucu Çağla Şikel, koronavirüs aşısı Coronavac yaptırdı.
Etiketler : çağla şikel,koronavirüs,aşı,
756061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756061.aspx
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