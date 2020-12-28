 Aşı olduğu ana ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan sevenleriyle paylaşan 41 yaşındaki Şıkel “3.faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil” diyerek aşının önemine dikkat çekti.