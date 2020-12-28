Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı olduğu ana ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan sevenleriyle paylaşan 41 yaşındaki Şıkel “3.faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil” diyerek aşının önemine dikkat çekti.