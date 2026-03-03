Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle 13. kez burun ameliyatı geçirdi. Dalkılıç, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak son halini paylaştı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, takipçilerine teşekkür ederek, “Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyatım iyi geçti, çok şükür. Doktorum güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu sürecin üstesinden tamamen geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Benim bir hastalığım var” demişti! Murat Dalkılıç 13. kez ameliyat oldu

TEST SONUCU NEGATİF

Ameliyat öncesinde kısa süreli bir gözaltı durumu yaşadığını belirten Dalkılıç, hemen ardından operasyonun gerçekleştirildiğini ve bu nedenle açıklama yapamadığını söyledi. Şarkıcı, test sonucunun negatif çıktığını da belirtti.

“BENİM BİR HASTALIĞIM VAR”

Daha önce burnundaki problemle ilgili açıklama yapan Dalkılıç "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" demişti.

