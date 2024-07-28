Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı

Sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme gelen Ceylan, 7 yıl önce Bodrum'da bir villa satın almıştı. Şarkıcı Bodrum’daki lüks evinin manzarasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın evi ile ilgili yorum yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ‘Antebin Hamamları’ , ‘Hım Hım Yar’ , ‘Bir Sivaslı Uğruna’ gibi şarkılarıyla bilinen Ceylan’ın evi olay oldu.

Yatırımlarını gayrimenkule yapan şarkıcı, 7 yıl önce Bodrum’da villa almıştı. Ceylan son olarak evinden paylaşım yaptı. Bodrum’daki villasının manzarasına sosyal medyadan yer veren şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.

"SARAY DESEK YERİDİR"

Evin geniş bahçesinde bulunan havuz ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada şarkıcının evi ile ilgili “Çok büyükmüş”, “Ne kadar güzel”, “Aşırı beğendim”, “Saray desek yeridir”, "Havuz çok büyük" gibi yorumlar yapıldı.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de dünyaya geldi. Aslen Tunceli'lidir. Asıl adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.