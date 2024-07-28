Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı

Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Magazin Haberleri

Sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme gelen Ceylan, 7 yıl önce Bodrum'da bir villa satın almıştı. Şarkıcı Bodrum’daki lüks evinin manzarasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın evi ile ilgili yorum yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ‘Antebin Hamamları’ , ‘Hım Hım Yar’ , ‘Bir Sivaslı Uğruna’ gibi şarkılarıyla bilinen Ceylan’ın evi olay oldu.

Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı - 1. Resim

Yatırımlarını gayrimenkule yapan şarkıcı, 7 yıl önce Bodrum’da villa almıştı. Ceylan son olarak evinden paylaşım yaptı. Bodrum’daki villasının manzarasına sosyal medyadan yer veren şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.

Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı - 2. Resim

"SARAY DESEK YERİDİR"

Evin geniş bahçesinde bulunan havuz ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada şarkıcının evi ile ilgili “Çok büyükmüş”, “Ne kadar güzel”, “Aşırı beğendim”, “Saray desek yeridir”, "Havuz çok büyük" gibi yorumlar yapıldı.

Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı - 3. Resim

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de dünyaya geldi. Aslen Tunceli'lidir. Asıl adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

Ceylan Bodrum'daki lüks villasını paylaştı! Evin manzarası dudak uçuklattı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
TEKNOFEST Adana için 'can suyu' olacak! 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecekAntalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi - Magazinİddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü isim geliyorBahar Öztan ile ilgili olay çıkaracak iddia! Asıl ölüm sebebi farklıymış - MagazinBomba iddia! Kanserden öldüğü söylenmişti: Nedeni farklı çıktıAşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı - MagazinAşık Veysel'in kızından kötü haber! Torunu açıklama yaptıAşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı - Magazin12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladıDilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu - MagazinSebebi belli olduSafiye Soyman'ın oğlunun vefatının ardından Banu Alkan'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekti - MagazinAcı haberin ardından yaptığı paylaşım tepki çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...