35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini hüzne boğdu. Genç oyuncunun vefatının ardından geçmişte verdiği röportajlar yeniden gündeme gelirken, yıllar önce kullandığı "Ben yılmam, hayat yılar" dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

35 yaşındaki oyuncunun ölümü sanat camiasında derin üzüntüye neden olurken, ölüm nedeninin kesin olarak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olay sırasında annesi Nuriye İrtem'in de evde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, İrtem'in vefatından yalnızca birkaç saat önce annesiyle birlikte evine döndüğünü ortaya koydu. Görüntülerde genç oyuncunun hafif sendelediği anlar dikkat çekti.

Ece İrtem’in hayata meydan okuyan sözleri vefatının ardından gündem oldu! “Doğarken bile yılmadım”

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Annesiyle eve döndüğü sırada yürümekte zorlandığı ve sendelediği görülen İrtem hakkında, alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan yorumların ardından, oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun şu açıklamayı yaptı:

“Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak, mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.” Sevenlerini derinden etkileyen bir diğer ayrıntı ise Ece İrtem'in ölümünden sadece bir gün önce 35'inci yaş gününü kutlamış olması oldu. Doğum günü nedeniyle kendisine gönderilen tebrik mesajlarına teşekkür eden oyuncunun ertesi gün hayatını kaybetmesi sevenlerini kahretti.

Ece İrtem’in hayata meydan okuyan sözleri vefatının ardından gündem oldu! “Doğarken bile yılmadım”

“BEN YILMAM HAYAT YILAR”

İrtem'in vefatının ardından sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun geçmiş yıllarda verdiği röportajlardan kesitleri paylaşmaya başladı. Özellikle "Hayat sizi yıldırır mı?" sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.

Ünlü oyuncu söz konusu röportajda, "Doğarken bile yılmadım. Ben çok geç doğmuşum. 10 aylık ve 5,5 kilo doğmuşum. Doktor beni elinden kaydırmış, kafamdan yakalamış. Kızınca doktorun baş parmağının izi hala alnımda çıkıyor. Ben yılmam, hayat yılar" ifadelerini kullanmıştı.

Hayata karşı mücadeleci yaklaşımını esprili bir dille anlattığı bu sözler, ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, oyuncunun güçlü karakterine vurgu yapan yorumlar da yer aldı.

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