Pazartesi günü hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, bugün savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti.

Tayland seyahatinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra vefat eden Ece İrtem'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, avukatı tarafından yapılan açıklama yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN MU ISIRDI?

Avukat Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde hayatını kaybeden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda üç adet yara izi tespit edilmiştir. Aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde, söz konusu izlerin Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırılması sonucu oluştuğu ifade edilmiştir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmelerde, maymun ısırıklarının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil olmak üzere ölümcül sonuçlara yol açabileceği bilgisi edinilmiştir. Bu nedenle bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopsi incelemesinde bu ihtimalin de değerlendirilmesi talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ece İrtem'in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken talep gecikmedi

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece İrtem'in vefatından hemen önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında İrtem'in annesiyle birlikte bir restorana girdiği ve burada bir süre vakit geçirdiği görüldü. Görüntülerde ayrıca oyuncunun bir arkadaşıyla bir araya geldiği anlar da yer aldı.

İrtem'in yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise annesiyle birlikte eve dönüşü kaydedildi.

Görüntülerde genç oyuncunun binaya giriş sırasında annesinin koluna girdiği dikkat çekti. Avukatı İrtem'in son görüntülerindeki yürüme güçlüğünün iddia edildiği gibi alkol değil mide rahatsızlığından kaynaklandığını belirtti.

Ece İrtem'in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken talep gecikmedi

KAHREDEN DETAY

Ece İrtem'in ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğarken, ortaya çıkan bir ayrıntı da duygulandırdı.

Ünlü oyuncunun, hayatını kaybetmeden yalnızca bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. İrtem'in doğum günü nedeniyle kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği belirtildi.

Ece İrtem'in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken talep gecikmedi

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Eğitim hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç, tenor Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve mezzosoprano Anna Chubuchenko gibi alanında tanınmış isimlerle çalışma fırsatı buldu.

1.72 metre boyundaki İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı atlet olarak koşuculuk yaptı. Oyunculukla da yine çocukluk yıllarında, okul piyesleri için kaleme aldığı skeçler sayesinde tanıştı ve bu alandaki ilgisini yıllar boyunca sürdürdü.

İstanbul'a taşındıktan sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan İrtem; Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi isimlerden eğitim aldı.

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