Göksel’den mezar uyarısı! "Böyle korunduğunu ilk kez gördüm"

Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sahne aldı. Şarkıcı sahne ortasında olan antik mezarı koruyan görevliye takıldı. Ünlü isim, “Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın” ifadelerini kullandı.

Göksel, 2024 yaz turnesi kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin ardından Bodrum’da sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahnede olan şarkıcı, iki saat aralıksız eserlerini seslendirdi.

Göksel’in hologram detaylı fuşya elbisesi ise göz kamaştırdı. Şarkıcının ilgisini Bodrum Antik Tiyatro’da sahnenin ortasında olan antik taş mezarı koruyan güvenlik görevlisi çekti.

"BÖYLE KORUNDUĞUNU İLK KEZ GÖRDÜM"

Milliyet'in haberine göre, görevliye takılan Göksel, “İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan. Ama olan oldu, oturan oturdu. Bu konu her yaz gündeme geliyor. Ama böyle korunduğunu ilk kez gördüm” dedi.

‘YASAK’ DİYEREK UYARILMIŞTI

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelmişti. Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istemişti. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarılmıştı.