Şarkıcı Güllü’yü ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in kaldığı cezaevinde şiddete uğradığı iddia edildi. Gülter’in şiddet sonrasında Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildiği öne sürüldü.

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, “Güllü” sahne adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut’un şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan ‘cinayet’ soruşturmasında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmezken bir haber daha gündem oldu. Annesi şarkıcı Güllü’yü ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan ve Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde şiddete uğradığı öne sürüldü.

NTV’de yer alan habere göre şiddete uğrayan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in avukatı Merve Uçanok’un olayı müvekkiliyle görüşmek için yaptığı ziyaret sırasında öğrendiği belirtildi.

KOĞUŞLARDA SON SES GÜLLÜ ŞARKILARI

Öte yandan kısa süre önce Gebze Kadın Cezavi’ndeki tutukluların Tuğyan’a annesi Güllü’nün şarkılarını dinlettirdikleri iddiası gündem olmuştu. Koğuşlarda yüksek ses Güllü şarkılarının hiç susmadığı belirtilmişti.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü'nün mal varlığına ilişkin detaylar da belli olmuştu. 50’nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldığı belirtilmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı, Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın bulunmadığı, tespit edilmişti.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Güllü’nün kızının tutuklaması sonrasında oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in de ifadesi alınmıştı. İadeye çağrılan Tuğberk Yağız Gülter’e 26 soru sorulmuştu.

Annesinin daha önce cam üstüne düştüğü için cam korkusu olduğu açıklayan Gülter şunları söylemişti:

Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez.

