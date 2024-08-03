Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 3 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme:

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Son olarak “Sıcak Büfe” adlı sinema filminde başrol oynayan Hakan Yılmaz’ın babası vefat etti. Ünlü oyuncunun babasının bir süredir hasta olduğu ve yatağa bağlı yaşadığı belirtildi. Yılmaz’ın babasının yarın Bodrum’da defnedileceği belirtildi.