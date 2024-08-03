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Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi

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Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi

Magazin Haberleri

Son olarak “Sıcak Büfe” adlı sinema filminde başrol oynayan Hakan Yılmaz’ın babası vefat etti. Ünlü oyuncunun babasının bir süredir hasta olduğu ve yatağa bağlı yaşadığı belirtildi. Yılmaz’ın babasının yarın Bodrum’da defnedileceği belirtildi.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kuruluş Osman, Kendi Düşen Ağlamaz gibi birçok dizide rol almıştı.

Yılmaz Cihangir rolüne hayat verdiği “Sıcak Büfe” adlı filmin setinde aldığı acı haberle sarsıldı. 54 yaşındaki ünlü oyuncu Bodrum’da yaşayan babası Necdet Yılmaz‘ın organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi - 1. Resim

EŞİYLE BODRUM'A UÇACAK

82 yaşındaki Necdet Yılmaz’ın‘ın bir süredir yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağlı yaşadığı belirtildi.

Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi - 2. Resim

Hakan Yılmaz babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz’la beraber Bodrum’a uçacak. Ünlü oyuncunun babasının yarın defnedileceği öğrenildi.

Oyuncu aldığı acı haberi resmi X hesabından sevenleri ile paylaştı. Yılmaz paylaşımında, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktır. Yılmaz ailesi" ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasının vefatını film setinde öğrendi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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