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İyi partili Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evlendi

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İyi partili Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evlendi

Magazin Haberleri

Gazeteci Serap Belovacıklı ve İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptı.

Gazeteci Serap Belovacıklı ve İyi parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

İYİ partili Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evlendi - 1. Resim

Çiftin düğününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Düğünde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "İstanbul'da İyi parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve gazeteci Serap Belovacıklı'nın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ partili Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evlendi - 2. Resim

NİKAHI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

İyi parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitiğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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