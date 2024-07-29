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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Aralarında geçen diyalog gündem oldu

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Magazin Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her bölümüyle çok izleniyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu program bu kez son bölümüyle gündeme geldi. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Elif ile İmirzalıoğlu’nun arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümünde 23 yaşındaki Elif katıldı. Kendisinden bahseden yarışmacı açıklamalarıyla dikkat çekti. 23 yaşındaki yarışmacı, yaptığı işi anlattıktan sonra İmirzalıoğlu'na "Anladınız mı bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Aralarında geçen diyalog gündem oldu - 1. Resim

Elif'in sözlerine karşılık veren İmirzalıoğlu ise, "Umarım anlatabilmişsindir" ifadelerini kullandı. Yarışmacı ise, "Heyecandan anlatamamışımdır" diyerek karşılık verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Aralarında geçen diyalog gündem oldu - 2. Resim

İmirzalıoğlu da "Biraz kendine yontarsan belki..." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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