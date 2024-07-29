Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suna Bergen'in yapımcısından teklif!

Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Esengül’ün hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek adı Esen Agan olan ve 24 yıl süren kısa ama etkileyici bir hayat yaşayan Esengül'ün dramatik hikayesi, "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adıyla sinemaseverlerle buluşacak. Filmde kötü karakter rolü için Ahmet Mümtaz Taylan’a teklif götürüldüğü iddia edildi.

Arabesk müziğinin simge isimlerinden Esengül'ün çalkantılı ve trajik hayatı sinema filmi oluyor. Gerçek adı Esen Agan olan ünlü şarkıcının dramatik hayat hikayesini anlatan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filminin senaryosu, Özgür Selvi tarafından tamamlandı.

Daha önce “Bergen” filminin senaryo ekibinde de yer alan Selvi, aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin oyuncu görüşmelerine başladı.

Esengül’ün öldüğünde yanında olan kız kardeşi Sezen Hanım’ın günümüzdeki hali için Hümeyra düşünülürken, Esengül’ün hayatında önemli bir yeri olan Adnan Şenses’i kimin canlandıracağı ise merak konusu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin kötü ve sosyopat karakteri için ise Ahmet Mümtaz Taylan’a teklif götürüldü.