Onur Akay'dan dikkat çeken Bahar Öztan iddiası! "Kanserden ölmedi"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan’ın tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle vefat ettiği söylenmişti. Onur Akay’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Akay, usta oyuncunun kanserden değil, enfeksiyondan hayatını kaybettiğini söyledi.

“Şaşkın Milyoner”, "Doktor Civanım", "Kanlı Nigar", "Sevenler Ölmez" gibi filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Bahar Öztan uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele etti.

Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan’ın tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle vefat ettiği söylenmişti. Onur Akay’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Akay, usta oyuncunun kanserden değil, enfeksiyondan hayatını kaybettiğini söyledi.

"ASIL ÖLME SEBEBİ ENFEKSİYON"

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak’a seslenen Onur Akay herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Akay, “Mahkemeye başvurmayınca ben yazdım” ifadelerini kullandı ve şu açıklamaları yaptı:

“21 Mart 2024 tarihinde bir haber gelmişti. ‘Kansere yakalanan ve uzun süredir tedavisi devam eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti.’ Neden vefat ettiğini ben sizlere anlatmak istiyorum… Bekledim, bekledim, bekledim, oğlu Yiğit mahkemeye başvurmayınca ben yazıyorum. Evet, Bahar Hanım 5-6 ay hastanede yattı… Çok zayıflamıştı… 30 kiloya kadar düşmüştü… Ölme sebebi kanser değildi! Yaşadıkları da kolay değildi… Ama sağlığı çok düzelmişti. Hastanede yattığı 2. ay sonrası ameliyat oldu ve bağırsaklarını dışarıya alıp tedavi etiler, sonra yeniden ameliyatla içeriye aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve yoğun bakıma aldılar Bahar Hanım’ı… Ancak yoğun bakımda mantar kaptı… Kaptığı enfeksiyon gözlerine vurdu. Ve bunu kimse bilmiyor, 3-4 ay gözleri görmedi… Doktorlar, göz arkasından tedavi yaptılar… 1 tanesi çok seçemiyordu ama görmeye başlamıştı ama diğeri hiç göremedi. Tedavi sırasında yemeden içmeden kesilmişti ve aşırı kilo vermişti… Kanser sonuçları çok iyiydi. Ölme sebebi enfeksiyon ve mantar. Yoğun bakım ünitesinin yerini değiştirmeyenlerin hatasıdır bu! Bahar Öztan kanserden ölmedi, asıl ölme sebebi enfeksiyon…”