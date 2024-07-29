Popstar Mehtap oyuncu oluyor! Oynayacağı dizi belli oldu
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Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Mehtap Yılmaz bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Popstar Alaturka yarışması ile tanınan ünlü isim dizi oyuncusu oldu. Yılmaz, diziden bir karesini Instagram hesabından "Harika bir dizi geliyor. Benim dışımda çok sürpriz oyuncular olacak" notuyla paylaştı.
Popstar Alaturka programı ile adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Dijital bir platform için çekilen 'Aşk, Evlilik, Nefret' dizisinin oyuncusu kadrosuna şarkıcı Popstar Mehtap da katıldı. Dizinin çekimlerine başlandı. Dizi setinden fotoğrafını paylaşan ünlü isim "Harika bir dizi geliyor. Benim dışımda çok sürpriz oyuncular olacak" dedi.
TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Popstar yarışmasıyla popülerliğe kavuşan Mehtap Yılmaz, daha önce katıldığı programlarda geçmişte yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Popstar şarkı yarışması sayesinde ünlenen şarkıcı Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Yılmaz, tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.