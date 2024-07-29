Popstar Mehtap oyuncu oluyor! Oynayacağı dizi belli oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 29 Temmuz 2024 13:40 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme:

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Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Mehtap Yılmaz bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Popstar Alaturka yarışması ile tanınan ünlü isim dizi oyuncusu oldu. Yılmaz, diziden bir karesini Instagram hesabından "Harika bir dizi geliyor. Benim dışımda çok sürpriz oyuncular olacak" notuyla paylaştı.