RTÜK'ten müzik yayıncılarına 'çıplaklık' ve 'argo' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TV ve radyo kanallarına müzik kliplerindeki çıplaklık ve şarkılarda yer alan argo ifadeler nedeniyle uyarı yazısı gönderdi.

Müzik kanallarında yer alan kliplerdeki ahlak ve edep sınırlarını aşan görüntüler RTÜK'e takıldı. RTÜK başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerde 'aşırı cinsel içerik' kullanıldığını söyleyen Şahin, "Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"YAYINCILIK İLKELERİNE UYUMLU HALE GETİRMELERİ ŞARTTIR"

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır.

Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de millî ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."