Şafak Sezer'den, CZN Burak'a büyük şok: 15 gün süre verdi: 5 milyon TL...

Oyuncu Şafak Sezer, yer aldığı reklamların CZN Burak’ın sosyal medya hesaplarında izinsiz ve ücretsiz olarak paylaşılmasına karşı hukuki adım attı. Sezer’in avukatı, Burak Özdemir’e içerikleri kaldırması için 15 gün süre tanıdı. Aksi takdirde dava açılacak ve suç duyurusunda bulunulacak.

Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi CZN Burak (Burak Özdemir) hakkında yasal süreç başlattı. Sezer, kendisinin yer aldığı bir reklam içeriğinin Özdemir’in milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesaplarında izinsiz olarak paylaşıldığını öne sürerek harekete geçti.

Ekol Tv'nin haberine göre, Sezer’in avukatı aracılığıyla Burak Özdemir’e ihtarname gönderildi. Paylaşımın, hem mali hem de manevi hakları ihlal ettiğini belirten taraf, söz konusu reklam için herhangi bir yazılı sözleşme ya da ödeme bulunmadığını vurguladı. Buna rağmen içeriğin sosyal medya platformlarında yer alması, Sezer tarafından ciddi bir hak ihlali olarak değerlendirildi.

Gönderilen ihtarnamede, izinsiz paylaşımın hukuki karşılığının 5 milyon TL olduğu ifade edildi. İhtarnamede, Şafak Sezer’in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı vurgulandı. Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, içeriklerin Özdemir’in sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi.

CZN BURAK’A 15 GÜN SÜRE

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in avukatları tarafından Burak Özdemir’e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 68, 71 ve 80. maddeleri açıkça hatırlatıldı. Sezer’in icracı sanatçı olarak yer aldığı görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izni ve mali hak devri olmadan sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmasının açık bir hak ihlali olduğu belirtildi. Özdemir’in milyonlarca kişiye ulaşan hesaplarında bu içeriklerin ticari amaçla kullanılması, hem kişilik haklarının hem de mali-manevi hakların çiğnendiği şeklinde değerlendirildi.

İhtarnamede, reklam çalışması karşılığında herhangi bir ücret ödenmemesinin sözleşme ihlaline yol açtığı vurgulanırken, izinsiz kullanımın telifi bulunmayan bir eserin umuma iletimi kapsamında değerlendirilerek 5 milyon TL tazminat talep edildiği ifade edildi. Bu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacağı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıkça bildirildi. Özdemir’in bu süreçte yazılı izin almadan gerçekleştirdiği her paylaşımın, yasal sorumluluk doğuracağı ihtarnamede altı çizilerek ifade edildi.