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Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in annesi konuştu: "Karıncayı bile incitmez"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz&#039;in annesi konuştu: &quot;Karıncayı bile incitmez&quot;
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Bahar" dizisiyle tanınan Mehmet Akif Akdeniz, Gebze'de trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedildi. Yumruk ve tekmelerle saldırıya uğrayan genç oyuncu, "Şikayetçi oldum. İnşallah gereken cezayı alırlar" dedi. Annesi Leyla Budaklı ise yaşadığı endişeyi, 'Sabaha kadar bir yudum su dahi içiremedim' sözleriyle anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz gün, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu oyuncu Mehmet Akif Akdeniz ile şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Akdeniz, şoför ve araçtan inen 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akdeniz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in annesi konuştu:

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Akif Akdeniz,"Dün sabah saatlerinde bir hafriyat kamyonu, yaklaşık 130 km hızla, sürekli milleti sıkıştırıp makas atarak ilerliyordu. Beni de bariyerlere sıkıştırdı. Elimle ‘sana ceza yazdıracağım' anlamında bir hareket yaptım. Video çekmeye çalıştığımı görünce sinirlenerek önüme geçip dorsesiyle beni bariyerlere fırlatmaya çalıştı. Durdum ama araçtan inmedim. Yanıma geldi, ‘camı aç konuşacağız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. ‘Tamam, konuşacağız in' dedi. Aşağı indiğimde bana küfür ederek, ‘Senin gibiler yüzünden ben daha önce de hapis yattım. Beni böyle videoya çektiler. Yine yatarım lan' şeklinde bağırdı. Arabaya telefonunu almaya gitti. Arkadaşıma, ‘belalı bu adam gidelim' dedim. Yola çıktığımızda kaputun önüne atlayarak vurmaya başladı. ‘Polis geliyor, in' dedi. Ben de, ‘hatalı olan sensin zaten' diyerek arabadan indim" dedi.

Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in annesi konuştu:

"İNŞALLAH GEREKEN CEZAYI ALIRLAR"

Şahsın bir anda küfür ederek üzerine doğru yürümeye başladığını söyleyen Akdeniz, "Ben de onu itekledim. Yumruk attı, sersemledim. Yumruk atmaya devam etti, tişörtümü yırttı. Yere düştük. Ben ellerini tutmaya çalıştım. Ayağı kalkmaya çalışırken sol tarafımdan bir tekme yedim. Kendimi bir anda yerde buldum. Sonra gözüme, karnıma, enseme tekme yedim. Her yerim yara içindeydi. Şikayetçi oldum" dedi. Yanındaki şahısların da kendisine saldırdığını belirten Akdeniz, "İnşallah gereken cezayı alırlar. Daha önceden de bunu yapan bir insan" diye konuştu.

Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in annesi konuştu:

Genç oyuncunun annesi Leyla Budaklı ise, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Sabaha kadar bir yudum su dahi içiremedim. Benim oğlum çok saygılı ve efendi bir çocuktur, karıncayı dahi incitmez. Bu trafik terörü resmen. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Böyle insanların ehliyetleri tamamen iptal edilmeli. Bugün benim oğlum kurtuldu ama yarın bir aileyi yok edebilir" ifadelerini kullandı.

Trafikte ölümden döndü! Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in annesi konuştu:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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