Ünlü model Tülin Şahin’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Yıllardır meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarıyla bilinen Şahin’in göğsünde riskli bir tümör tespit edildiği ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Manken Tülin Şahin sağlığıyla ilgili kritik gelişmeyi sevenleriyle paylaştı. Meme kanseri konusunda küresel çapta bilinen Pink Ribbon (Pembe Kurdele) hareketinin öncü isimlerinden olan Tülin Şahin’in sağlık durumuna ilişkin sürecin, doktorlarının önerileri doğrultusunda planlandığı belirtildi.

“KONUŞULMAKTAN UTANILACAK BİR KONU DEĞİL”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, dünya genelinde hastalığın yaygınlığına vurgu yaptı. Yıllardır kadınlara farkındalık çağrısı yaptığını belirten Şahin, benzer bir durumla kendisinin de karşı karşıya kaldığını şu sözlerle ifade etti:

“Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. ‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten korkuyor, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından endişe ediyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil.”

Öte yandan Şahin, süreci güçlü bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, ailesinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

