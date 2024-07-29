Yaprak Dökümü’nün Ayşe’siydi! Son halini görenler tanıyamadı: "Çok değişmiş"

“Yaprak Dökümü” dizisinde evin küçük kızı Ayşe’yi canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü. Son hali görenleri şaşırtırken sosyal medyada “Ne kadar değişmiş” gibi yorumlar yapıldı.

2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen Yaprak Dökümü dizisinde Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi pek çok ünlü isim rol almıştı.

Dizide Ali Rıza beyin kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali ise görenleri şaşırttı. Ceceli yıllar sonra gündem oldu. Görenler gözlerine inanamazken sosyal medyada son görüntüsü ile ilgili yorum yağdı.

"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"

Sosyal medyada “Çok değişmiş”, “Görünce tanıyamadım”, “Ne kadar değişmiş”, “Büyümüş artık” gibi yorumlar yapıldı.