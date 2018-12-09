Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elimi Bırakma 20. yeni son bölüm izle | ELİMİ BIRAKMA 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | Elimi Bırakma izle, yeni fragman (TRT 1, Youtube İZLE) Kısa sürede seyircinin ilgisi çeken ve Pazar günlerinin vazgeçilmez dizilerinden olan Elimi Bırakma son bölümü izleyebileceğiniz link haberimizde...

Elimi Bırakma 20. son bölüm izle.. Elimi Bırakma izle .. ELİMİ BIRAKMA 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 20. son bölümde sürpriz gelişmeler... Her bölümüyle ekrana kilitleyen Elimi Bırakma heyecan dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Elimi Bırakma 20. yeni son bölümde Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşıyor. Peki, kardeşi Mert'i Sumru'nun elinden tamamen geri alabilecek mi? Bu konuda Azra, Cenk ve Feride Hanım Kadir’e güvenirler… Peki bu güvenlerinin karşılığını alabilecekler mi? Son bölümde başka hangi gelişmeler yaşanacak? Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin 21. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı? Elimi Bırakma 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki haberimizde...

Elimi Bırakma 21. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA 20. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte, Elimi Bırakma son bölümde yaşanacakların kısa bir özeti... Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşır. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlenir… Azra, Cenk ve Feride Hanım da bu konuda Kadir’e güvenirler… Kadir diğer tarafta gizlice yürüttüğü Melis ilişkisinde duygularına engel olamaz ve Melis’e daha çok bağlanmaya başlar. Sumru ise Azra’ya sunduğu ağır teklifin karşılığını beklerken Cansu’nun babasıyla yüzleşmesi anne kız arasında büyük bir gerilime neden olur. Cansu öfkeyle evi terk eder… Cenk ise Azra’ya onu mutlu edecek bir doğum günü sürprizi hazırlar… Cenk'in hazırladığı bu sürpriz ne? Azra artık kardeşini Sumru'nun elinden alabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtları Elimi Bırakma 20. yeni son bölümde yanıt buluyor.

ELİMİ BIRAKMA 21. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 21. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Elimi Bırakma son bölümde olayalar şöyle gelişmişti...Azra’nın habersizce evden ayrıldığını düşünen Feride çok üzülür. Azra ise bıraktığı mektubu Feride’nin okuduğunu düşünerek onunla bir konuşma yapar. Feride kırgınlığına rağmen Azra’yı anlayışla karşılar ve bağışlar. Cenk de diğer taraftan Azra’nın gidişine alışamamış onu geri döndürmek için ikna etmeye çalışır… Bu arada Kadir, Feride’nin teklifi üzerine Mert’in vesayet davasını alır. Kadir bu konuyla ilgili konuşmak üzere Cenk ve Azra’nın karşısına bu defa avukat olarak çıkar. Cansu, Kadir’in Melis’le olan arkadaşlığını öğrenir ve Melis’i korumak adına buna engel olmaya çalışır. Azra, mahkemeyi kazanacağı ve Mert’i alacağı umuduyla Sumru’nun tehditlerine boyun eğmeden Cenk’le olan mutlu beraberliğini sürdürür… Mert’le de arasındaki buzlar çözülmeye başlar…