Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 26. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 26. bölüm full tek parça izle... Ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Yasak Elma, 10 Aralık Pazartesi akşamı 26. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Yasak Elma 26. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandıran birçok sahne olacağının habercisi oldu! Yasak Elma 26. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 10 Aralık izle, Yasak Elma 27. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle detayları haberimizde...

YASAK ELMA 26. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

YASAK ELMA 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın 26. yeni bölümüne Alihan ve Ender'in evlilikleri damga vuracak. Alihan ve Ender yeni bölümde evleniyor. Ender'in evlilik cüzdanını gösterdiği Zeynep ise büyük bir şok yaşıyor. Ender yeni eşi Alihan'la herkese birlikte Halit'e savaş açıyor. Şirketin yönetim kurulu toplantısında Alihan ve Ender ikilisi sermaye arttırımı yapmak istiyor. Ancak Zerrin babasından kalan hisselerin kontrolünü Alihan'dan alarak Halit'e devrettiğini açıklıyor. Bu hamle karşısında Ender'in planları suya düşüyor. Halit ise şirketin yeni eş başkanını açıklayınca, Ender ve Alihan ikinci bir şok daha yaşıyor.

YASAK ELMA 27. BÖLÜM FRAGMANI - Fragman yayınlandığında linkten ulaşabilirsiniz -

YASAK ELMA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Halit’le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan’a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan’daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır.

Asuman’ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır