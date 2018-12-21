Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Payitaht Abdülhamid 67. bölüm yeni fragmanını yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemeye çalışırken Abdülhamid’le karşı karşıya gelir. Abdülhamid yaptığı tertibin bozulmaması için zor bir karar alır. Söğütlü’ye Halil Halid’i vur emrini verir. Söğütlü’nün aldığı en zor vazifedir. Sabahattin’in başına açtığı bela Mahmut ve Seniha’yı alt üst eder. Şivenaz ve Fuat Abdülkadir’i avuçlarına almışlardır. Ama gelen bir pusula Abdülkadir’i esaretten kurtarır. Abdülhamid sinsi düşmanlarının kurduğu tuzağı terse çevirmek için müthiş bir tertip kurar. Tertibini yapmak için Hafaya-i devlet defterini açar. Şivenaz Sabahattin’in kurtulabilmesi için Seniha’ya ret edemeyeceği bir teklif sunar. Seniha oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alır. Şivenaz kendini korumak için tedbiri elden bırakmaz. Seniha’nın ise ufak bir tedbirsizliği tüm planlarını bozar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid 67. yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.