Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diziler, 2019 yılının başlangıcınıdan beri yeni bölümleri ile ekranlara gelmiyor. Televizyon takipçilerinin ve diziseverlerin dikkatinden kaçmayan olay ile ilgili sosyal medyada büyük tartışmalar dönüyor. 'Diziler neden yayınlanmıyor, diziler ne zaman yayınlanacak, dizilerin yeni bölümleri ne zaman' gibi konular araştırılıyor. TRT1 hariç hiçbir kanalda dizilerin yayınlanmamasının sebebi ne? Senarist Gülse Birsel'den konuya dair açıklama geldi. İşte dizi takipçilerinin merak ettiği konuya dair detaylar

Ekranların en çok izlenen Çukur, Söz, Bir Litre Gözyaşı, Bizim Hikaye, Kadın, Yasak Elma, Erkenci Kuş, İstanbullu Gelin gibi dizileri ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte ayrıntılar...

DİZİLER NEDEN YOK, DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

2018'in son haftalarında ortaya atılan iddialar gerçek çıktı! Her sene yeni yılın ilk haftasında 'yılbaşı tatili' adı altında diziler ekranlara bir hafta ara veriyordu. Ancak bu sene dizilerin üç hafta ekranlarda olmayacağı iddiaları doğru çıktı. Her sene başında bilindiği gibi reklam veren şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenileniyor. Bu durum dizi yapımcılarını da etkiliyor ve haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölüm çekilmiyor.

Normal koşullarda bir hafta olan bu anlaşma ve duraklama süresi bu sene üç haftaya kadar çıkacak. Bunun sebebini ise Jet Sosyete dizisinin başarılı senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı.

GÜLSE BİRSEL'DEN KONUYA DAİR AÇIKLAMA

"Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!"