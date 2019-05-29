Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 9. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul sezon ginali izle, Zalim İst 7 bölüm izle... Yayın hayatına geçen aylarda başlayan ve genç kadrtosu ile dikkatleri çeken Zalim İstanbul, izleyicilerin dikkatini çekmiş gibi görünüyor! Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Çukur, Söz, Yasak Elma gibi dizilerle rekabete başlayan dizi, bu hafta 9. bölümü ile sezon finali yapıyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimlerin yanısıra birçok genç oyuncuyu da kadrosunda bulunduran dizide bu hafta neler olacak merak ediliyor! İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE (ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE)

ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.