Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzgun sezon finali İzle | Star Tv Kuzgun 16. Son Bölüm youtube izle, Kuzgun Puhu tv, Youtube

Dila öldü mü? Kuzgun son bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Kuzgun sezon finalind eBehram öldü. Dila ise kendisini kalbinden vurdu. Kuzgun'un çaresizliği ise dizide hüzünlü anlar yaşamaya sebep oldu. Star ekranlarının iddialı dizisi Kuzgun 16. son bölümü ile ekranlara veda etti. Kuzgun sezon finalinde yaşananlar herkesi şaşırttı. Kuzgun 16. son bölümü kaçıranlar, Kuzgun izle, Kuzgun sezon finali izle, Kuzgun son bölüm youtube izle sorgulamalarına devam etti. Kuzgun son bölümde heyecan yine doruktaydı. Dila ile Kuzgun arasında yaşananlar Kuzgun sezon finaline damgasını vurdu. Kuzgun son bölüm, Kuzgun izle, Kuzgun star tv izle, kuzgun sezon finali izle, Kuzgun puhu tv, Kuzgun Puhu tv, Youtube . Kuzgun dizisine dair tüm detaylar...

Kuzgun son bölüm

Kuzgun son bölümde neler yaşandı? Kuzgun sezon finali izle... Dila, Kuzgun’u kalbinden vuruyor! Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır. Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir.

Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır.

Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Kuzgun 16. son bölüm izle

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.