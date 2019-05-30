Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş final mi sezon finali mi yaptı? Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı TRT'nin iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul final bölümü ile ekranlara veda etti. Uzun süredir büyük bir heyecan ile seyircisiyle buluşan Diriliş 150 son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Peki Diriliş son bölümde neler yaşandı? Diriliş final mi sezon finali mi? Diriliş 150 Son Bölüm izle, Diriliş TRT, Youtube, Puhu Tv izle, Diriliş Final mi yaptı soruları ise ardı ardına soruluyor. Diriliş son bölümde Ertuğrul Bey ölecek mi? sorusunun cevabı merak edildi. Diriliş final bölümünde; Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı. İşte Diriliş final mi sezon finali mi? Diriliş 150 Son Bölüm izle, Diriliş TRT, Youtube, Puhu Tv izle, Diriliş Final mi yaptı?

Diriliş final mi yaptı?

Diriliş final mi sezon finali mi soruları soruluyor. Peki diriliş finalmi yaptı? Diriliş 150. son bölümü ile final yaptı.

Diriliş Ertuğrul 150. son bölümde neler yaşandı?

Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı. Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendine safına çeken Sırma, Taşkın Bey'i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu farkeden İlbilge Gündoğdu Bey'den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey'i etkisiz hale getirmişti. Ertuğrul Bey, Berke Han'a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu'da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmişti. Acaba Ertuğrul Bey,Anadolu'da verilecek büyük İstiklal cenginin önündeki en büyük engel olan bu ihaneti deşifre edebilecek mi?

Berke Han'ın turumu ne olacak? Umur obasında çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkan Sırma şimdi ne yapacak? Töreye muhalefeti ve Türk onlarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat'ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma'yı da tek kalemde silecek mi yoksa af mı edecek ? Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi İlbilge ve Ertuğrul evlenecek mi?

Diriliş son sezonda kimler diziden ayrıldı?

Süleyman - Halit Özgür Sarı

Gündoğdu Bey'in oğlu Süleyman Diriliş Ertuğrul 139.bölümü Albası tarafından öldürüldü

Uranos - Uğur Karabulut

Zangoç'un kimliğinin belli olmaması için yerine geçen Uranos Diriliş Ertuğrul 143.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi.

Alıncak - Engin Benli

Diriliş Ertuğrul 144.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü.

Dragos - İkrem Aksum

Diriliş Ertuğrul 145.bölümünde Ertuğrul Bey tarafından idam edildi.

Mergen - Ali Buhara Mete

Diriliş Ertuğrul 147 bölümünde Arık Buka tarafından öldürüldü.

Albastı - Ali Ersan Duru

Beybolat Bey olarak diziye katılan Ertuğrul'un baş düşmanı Albastı Diriliş Ertuğrul 147.bölümü Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü.

Diriliş Ertuğrul final yapmasıyla birlikte dizide flaş değişiklikle bazı isimlerle kesin olarak yollar ayrılacak

Ertuğrul Bey - Engin Altan Düzyatan

Hayme Ana - Hülya Darcan

İlbilge - Hande Soral

Sırma - Öykü Çelik

Selcan - Didem Balçın

Gündoğdu Bey - Kaan Taşaner