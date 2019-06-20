Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm izle, Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle, Benim Tatlı Yalanım oyuncuları, Benim Tatlı Yalanım izle, Benim Tatlı Yalanım 3. bölüm fragmanı gibi konular, Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisine dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizide, bu hafta neler olacak? İlk bölümü ile beğeni toplayan ve izleyiciyi oldukça güldüren dizide bu hafta Suna, Kayra'nın 'sahte' annesi olmayı kabul edecek mi? Benim Tatlı Yalanım 2. bölüme dair detaylar...

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BENİM TATLI YALANIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU VE OYUNCULARI

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna'ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.

Oyuncular: Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Cem Zeynel Kılıç, Aslı İnandık, Gonca Sarıyıldız, Ahmet Saraçoğlu, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Melek Tanker, Zehra Yıldırım