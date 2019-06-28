Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai ne zaman başlayacak, Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor, Hercai 2. sezon ne zaman yayınlanacak gibi konular sevilen diziye dair internette en çok araştırılan konular olmaya devam ediyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sadece 12 bölüm yayınlanan ve ardından sezon finali yapan dizi, ne zaman devam edecek? İşte detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.