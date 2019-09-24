EDHO CANLI: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle son bölüm izle, EDHO 140. bölüm full tek parça izle (YouTube, ATV izle)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO 140. bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle, EDHO son bölüm full tek parça izle ATV... Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Salı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan EDHO, 24 Eylül akşamı 140. bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanları takip eden izleyiciler, büyük bir heyecanla yeni bölümün başlamasını bekliyorlar! Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker Peki, bu hafta başka ne gibi gelişmeler olacak? EDHO 140. bölüm izle, EDHO son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölüm full tek parça izle, EDHO son bölüm ATV, Edho canlı, edho canlı izle gibi araştırılan ve merak edilen detaylar sizlerle...

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EDHO son 140. bölümde neler yaşandı?

Edho son bölüm izle, Edho son bölüm youtube, edho canlı izle... Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay oluşturur. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

EDHO 139. bölümde neler olmuştu?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.